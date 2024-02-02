Рашисти планують відкрити "музей визволення міста" в окупованому Маріуполі. ВIДЕО
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Російські загарбники хочуть відкрити "музей" в окупованому Маріуполі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
Так званий музей планують відкрити у зруйнованому центрі Маріуполя.
"Створювати "музей" збираються путінські шістки - російська партія "єдіная росія" та організація "молодая гвардія". Нині вже тривають відновлювальні роботи. Згідно з візуалізацією, частину "музею" планують пофарбувати у кольори російського триколору та прапора так званої "днр". Відвідувачам збираються показувати кроваві "трофеї", вкрадені на окупованих територіях, "патріотичні" фільми та робити виставки про "звільнення" Маріуполя навесні 2022 року", - йдеться в повідомленні.