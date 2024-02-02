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Дрон-камікадзе поцілив окупанту в зад. ВIДЕО

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Поблизу Авдіївки оператор дрона-камікадзе 110-ї бригади ліквідував окупанта, влучивши йому в зад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, опублікованому у соцмережах, видно двох окупантів, що йдуть дорогою один за одним. На наступних кадрах помітно політ дрона та вибух після. Дісталося окупанту, який йшов позаду. Дрон влучив йому нижче спини. Інший росіянин вочевидь збирався надати допомого пораненому. Однак його зусилля були, вочевидь, марними.

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Топ коментарі

  • morfo morfo
    Прямо в центр прийняття рішень.
  • Komunalnyk
    в нього то голова
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
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