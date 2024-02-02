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Зеленський проти Залужного: наслідки | Юрій Бутусов. ВIДЕО

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Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своєму сьогоднішньому стрімі проведе розбір того, які реальні проблеми вищого командування ЗСУ та що саме змінить і не змінить звільнення Залужного. Також він дасть відповіді на питання у чаті.

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні каналу Бутусов Плюс виповнилось рівно два роки. 974 тисячі підписників та 1879 спонсорів каналу дозволяють нам регулярно робити стріми. На стрімі о 20.00 2 лютого проведемо розбір, які реальні проблеми вищого командування ЗСУ та що саме змінить і не змінить звільнення Залужного. І буду відповідати на питання у чаті", - повідомив Бутусов в анонсі стріму.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Залужний ЗА Україну
    Зеленський ПРОТИ
    Наслідки ми вже давно відчуваємо
  • Ksenia VB
    Він найманий менеджер і має дослухатись до думки народу, який вище 90 % підтримує Залужного.
    До того ж у нього нема причин його звільняти. Лише особисті.
  • Ksenia VB
    Щось не було чіткіх спростувань від офісу квартальних ідей та стрьомних рішень
    Де обійми Зеленського і Залужного ? Нема. Бо думаю хтось когось реально хоче придушити
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