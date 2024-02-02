Зеленський проти Залужного: наслідки | Юрій Бутусов. ВIДЕО
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Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своєму сьогоднішньому стрімі проведе розбір того, які реальні проблеми вищого командування ЗСУ та що саме змінить і не змінить звільнення Залужного. Також він дасть відповіді на питання у чаті.
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"Сьогодні каналу Бутусов Плюс виповнилось рівно два роки. 974 тисячі підписників та 1879 спонсорів каналу дозволяють нам регулярно робити стріми. На стрімі о 20.00 2 лютого проведемо розбір, які реальні проблеми вищого командування ЗСУ та що саме змінить і не змінить звільнення Залужного. І буду відповідати на питання у чаті", - повідомив Бутусов в анонсі стріму.