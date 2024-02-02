Зеленський проти Залужного: наслідки | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своєму сьогоднішньому стрімі проведе розбір того, які реальні проблеми вищого командування ЗСУ та що саме змінить і не змінить звільнення Залужного. Також він дасть відповіді на питання у чаті.