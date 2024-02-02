"Слуга народу" Тищенко заявив, що за Бігусом стежили співробітники СБУ, і виступив на їх захист. ВIДЕО

Народний депутат Микола Тищенко, якого виключили з фракції "Слуги народу" після скандалу з його поїздкою під час повномасштабної війни до Таїланду, заявив про свою підтримку співробітникам СБУ, які шпигували за журналістами-розслідувачами.

Про це Тищенко заявив на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"В угоду наркоманам, горе-розслідувачам, звільнено золотий фонд Служби Безпеки України. ФСБ аплодує стоячи. А хто буде захищати державу? Може ті люди з пакетиками білого порошку? Я хочу підтримати всіх простих чесних правоохоронців. Хлопці, ми всі все розуміємо. Ми з вами", - заявив Тищенко.

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Стеження за Bihus.Info

Нагадаємо, 16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.

"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.

Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.

СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.