Детонація боєкомплекту ворожої БМП-2 на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Бійці 17-ої окремої танкової бригади імені Костянтина Пестушка на Бахмутському напрямку ударними дронами знищили ворожу БМП-2 та міномет 82 мм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, знищити ворожу БМП вдалося за допомогою всього двох FPV-дронів. Власне першим ударом українські військові поцілили прямо в люк машини, тим самим ліквідувавши екіпаж, а другий удар повністю знешкодив російську БМП та спричинив детонацію, що повністю знищила техніку окупантів.

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