Новини Відео • Війна

Перехоплення діалогу окупантів після атаки дронами: "Майже всі 200. Що мені робити? Я один тут бл#дь стою". ВIДЕО

21 85828
Воїни 63-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ вночі ударними октокоптерами та FPV-дронами атакували російських окупантів. Наші бійці перехопили діалоги окупантів, де вони розповідали про втрати серед своїх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Майже всі 200 чи 300, потрібна допомога! Що мені робити? Я один тут бл#дь стою!", - кричав окупант.

Також дивіться: Прикордонники знищили позицію російських загарбників на Херсонщині. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Amber
    У кацапа предсмертна агонія і істерика

    Потрібно було сидіти на росісі , а не пхатися до Украіни , тупа тварина 🤬
  • zakvova
    Краще 300 без двох задніх лап. Так кацап згниє в підземному переході просячи милостиня. Бо самка кацапа не пустить такого в дім
  • Gary Grant
    А всього лише взяти штурмом Кремль за 15 хвилин. І страждання закінчаться. Й@бнуте плем'я 🤦
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини