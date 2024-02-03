Тривають відновлювальні роботи в енергетиці у регіонах, де були удари російських ракет, - Зеленський. ВIДЕО

Ввечері 3 лютого президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційномиу телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Зараз тривають відновлювальні роботи в деяких регіонах нашої держави, де через російські удари були відключення електрики. Дніпропетровська область, зокрема Кривий Ріг, – енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути електрику всім споживачам. Відправили голову Укренерго в регіон, усіх необхідних фахівців і ресурси. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль сьогодні доповів мені і щодо робіт, і щодо захисту обʼєктів енергетики. Я дякую кожній ремонтній бригаді, усім задіяним працівникам.

Бути самовідданим на своєму рівні, ефективним, сміливим – це значить для України бути сильною державою, спроможною захищати і захистити себе. Дякую всім, хто це усвідомлює. Слава кожному українському воїну! Слава всім, хто працює, щоб Україна могла захищатись!"

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