Новини Відео • Війна

Стрільчиня-санітарка зі 47 ОМБр Олена Риж рятує життя бійців на полі бою: "Поки я можу воювати, тримати зброю та бути на передовій, - я буду це робити". ВIДЕО

10 38048
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олена Риж вела свій бізнес та була рестораторкою. Нині вона у штурмовому підрозділі 47-ої окремої механізованої бригади рятує життя людей. На полі бою Олена стала стрільчинею-санітаркою.

Мабуть, чимало читачів пам'ятають Олену Риж і її дії під час штурму російських військ наших позицій під Авдіївкою. Сьогодні пропонуємо переглянути велике інтерв'ю на ютуб-каналі Бутусов Плюс зі штурмовичкою групи Олега Сенцова 47-ої ОМБр.

Також дивіться: Розвідник із 3-ої штурмової бригади про мобілізацію, мовне питання та про важкі бої: "У Бахмуті за кілька днів у нас просто стиралася піхота". ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Щира вдячність та повага.Бережи Боже всіх хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників.
  • Olga A 6130c05e
    Слава нашим Героїням!
  • старий Сірко
    що така великоскрепна людина робе на Цензорі.?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини