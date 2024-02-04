Стрільчиня-санітарка зі 47 ОМБр Олена Риж рятує життя бійців на полі бою: "Поки я можу воювати, тримати зброю та бути на передовій, - я буду це робити". ВIДЕО

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олена Риж вела свій бізнес та була рестораторкою. Нині вона у штурмовому підрозділі 47-ої окремої механізованої бригади рятує життя людей. На полі бою Олена стала стрільчинею-санітаркою.