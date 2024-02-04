Максимальна повага, вдячність усім, хто воює та працює заради держави, - Зеленський 4 лютого відвідав Запорізьку та Дніпропетровську області. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський 4 лютого виступив із традиційним відеозверненням у якому розповів про робочий візит до Запорізької та Дніпропетровської областей.

Як Інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Вранці – Роботине, одна з найбільш жорстких частин фронту, Запорізький напрямок. Особисто подякував воїнам, нагородив безпосередньо на передовій пʼятьох із кращих – тих, хто відзначився в боях цими тижнями.

День – Повітряне командування "Схід". Доповідь і детальна розмова щодо захисту неба над Дніпровщиною. Небезпека постійна, висока, Росія розглядає регіон як одну з основних мішеней для терористичних атак. Працюємо, щоб додати можливостей збивати ракети, дрони.

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Зараз – Кривий Ріг, увесь район та інші громади області, нарада щодо енерго- та водозабезпечення міст і сіл Дніпровщини, зокрема й Кривого. Захист енергооб’єктів. Посилення мобільних вогневих груп, ППО, РЕБ. Відновлення енергопотужностей. Я дякую всім, хто цими днями оперативно відновив енергопостачання після нещодавніх ударів – кожній ремонтній бригаді.

Максимальна повага, вдячність усім, хто воює заради держави, працює заради України, українців, та всім, хто допомагає – кожному волонтеру, кожній волонтерській спільноті. Усім, хто в державі та разом із державою".

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