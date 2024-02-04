Зеленський у Кривому Розі провів нараду щодо енерго- та водозабезпечення міст і сіл області. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту відвідав Кривий Ріг, де провів нараду щодо водозабезпечення та захисту об’єктів енергетики міст і сіл Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Кривий Ріг. Провів нараду щодо енерго- та водозабезпечення міст і сіл Дніпровщини, зокрема Нікополя, Марганця, Покрова, частини Кривого Рогу та Криворізького району. Говорили про захист критичної інфраструктури, посилення мобільних вогневих груп, ППО і РЕБ, відновлення енергопотужностей. Окрема доповідь – захист від диверсантів і колаборантів. Дякую всім, хто працює заради безпеки регіону. Дякую всім, хто відновлює нашу інфраструктуру після ударів ворога".

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