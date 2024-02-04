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Зеленський у Кривому Розі провів нараду щодо енерго- та водозабезпечення міст і сіл області. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту відвідав Кривий Ріг, де провів нараду щодо водозабезпечення та захисту об’єктів енергетики міст і сіл Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Кривий Ріг. Провів нараду щодо енерго- та водозабезпечення міст і сіл Дніпровщини, зокрема Нікополя, Марганця, Покрова, частини Кривого Рогу та Криворізького району. Говорили про захист критичної інфраструктури, посилення мобільних вогневих груп, ППО і РЕБ, відновлення енергопотужностей. Окрема доповідь – захист від диверсантів і колаборантів. Дякую всім, хто працює заради безпеки регіону. Дякую всім, хто відновлює нашу інфраструктуру після ударів ворога".

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Топ коментарі

  • Власов Сергей b3083465
    Совок совком боже яке воно совдеповське це треба презу вирішувати усе Ваш піар дуже смердить після спроби відставки Залужного
  • Старый зольдат
    Мама с папой в Италии. Чі вони дурні тут з нами сідіти під обстріламі?
  • Старый зольдат
    До речі, порофоботи, ви даремно тут гоните на ВладімОлександровича. Він дуже обізнана людина. Осьб дивиться самі, провів нараду з питань ППО там, тут провів нараду з питань енергетиці та водопостачання, там проведе нараду з питань фекальних стіків та проблем каналізації, потім проведе нараду з питань ********* бачення веденя контактного бою рядовим складом ЗСУ, з головним сержантом проводив нараду з питань реформи сержантській реформи чі то форми, медична сфера у нього на особистому контролі, я вже не кажу про наради з питань асфальтоукладання, закупивлі барабанів та відбудови стадіонів і підвищення тарифів на опалення з електроенергією для населення та багато іншого. І все це потужно, дуже потужно. А до травня 2019 року він міг тількі імітувати гру піпіською на роялі, серити на Україну та украінців і красти грощі сумісно з Беней. І скажить мені, шо він не найвЯлічайша особистисть **********. Потужна така особистість. Так шо вам шах та мат, порохоботи.
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