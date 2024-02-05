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Z-пропагандист Калашников про розгром колони бронетехніки армії РФ поблизу Новомихайлівки: "Так, ребята, в войнах не побеждают!". ВIДЕО

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Z-пропагандист Максим Калашников поскаржився на роботу українських операторів дронів, які знищили колону російської бронетехніки поблизу Новомихайлівки

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Калашников визнав безперспективність застарілих тактичних дій російської армії і закликав знайти інший стиль ведення війни.

"Дроны уничтожили 9 из 11 машин. Так, ребята, в войнах не побеждают!", - підсумував пропагандист.

Дивіться також: Розгром українськими дронами російської танкової колони під Новомихайлівкою. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • alex j
    Eхал руZZкий убивать,а его убили...

    Плачет, ноет его мать: Что ж творится в мире?

    Не понятно ведь за что,

    По какой причине,

    Ведь он ехал убивать, а его убили.....
  • Gary Grant
    Пакажі,как нада ваєвать.....і здохни.
  • Валентин Коваль 7c749467
    А для чого иому перемога -- утилізація
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