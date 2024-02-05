Z-пропагандист Калашников про розгром колони бронетехніки армії РФ поблизу Новомихайлівки: "Так, ребята, в войнах не побеждают!". ВIДЕО

Z-пропагандист Максим Калашников поскаржився на роботу українських операторів дронів, які знищили колону російської бронетехніки поблизу Новомихайлівки

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Калашников визнав безперспективність застарілих тактичних дій російської армії і закликав знайти інший стиль ведення війни.

"Дроны уничтожили 9 из 11 машин. Так, ребята, в войнах не побеждают!", - підсумував пропагандист.

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