Знищено російський дрон мінування на Таврійському напрямку, - Тарнавський. ВIДЕО
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.
"Днями підрозділ однієї з бригад Сил оборони Таврійського напрямку знищив нетипову російську ціль - наземний колісний дрон, або ж дрон мінування. Він був виявлений засобами аеророзвідки та злетів у повітря в результаті вогневого ураження. Детонація вибухівки з цього дрона зафіксована на відео", - зазначив він.
Минулої доби в зоні ОСУВ Таврія росіяни завдали 19 авіаударів, 6 ракетних ударів, відбулося 38 бойових зіткнень, 788 артилерійських обстрілів здійснили окупанти.
"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.
Загальні втрати ворога минулої доби становлять 385 осіб та 30 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема 4 танки, 3 ББМ, 3 артсистеми, 2 ПТРК, 1 СПГ (АГС), 11 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів росіян", - додав Тарнавський.
Також нейтралізовано та знищено 143 БПЛА росіян.